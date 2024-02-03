То, о чем говорит Дуда, — так думает большинство людей, у которых голова на плечах осталась в Европейском союзе . Это точно не повод для нас кричать "ура", но появилось очередное свидетельство о некотором отрезвлении этой публики. Таких свидетельств будет все больше и больше — Андрей Климов, российский сенатор.

«Это логический процесс принятия неизбежного. Рано или поздно они в большинстве своем начнут думать, как с этой реальностью теперь жить дальше. Хотя многие еще в самом начале понимали, что это кончится не так, как им объявляли, но сейчас таких людей становится все больше», — сказал сенатор.