Захарова отметила, что авиаудары США с задействованием стратегических бомбардировок являются «полным пренебрежением Вашингтоном нормами международного права». Также она заявила, что в ударах принимали участие ВВС Британии. Представитель МИД РФ сказала, что их участие ни у кого не должно создавать иллюзию «международной коалиции», а Британии еще предстоит ответить за поддержку действий американцев.

Также Захарова заявила, что удары США по Ираку демонстрируют американский миропорядок.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.