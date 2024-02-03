Медведев опубликовал план смены политической элиты Запада

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обнародовал план смены власти на Западе. На место «разжиревших котов из традиционных партий» придут адекватные мотивированные политики нового поколения, которых поддержит Россия.

Политик напомнил, что Запад опекает и материально поддерживает так называемую российскую «несистемную оппозицию». При этом в нее входят «ублюдочные экстремисты», «бандформирования», «откровенные фрики», «хохлонацисты и их интеллектуальная обслуга из числа мерзавцев от литературы». Все они желают гибели своему Отечеству и являются «беглыми российскими отщепенцами».

По мнению Медведева, на Западе также есть несистемная оппозиция, но «не убогая и продажная, а куда более разумная и благопристойная».

Это новые политики со своей национальной программой, противостоящей американскому глобализму. Они есть и в национальных парламентах, и в Европарламенте, в который скоро предстоят выборы.

Медведев считает, что новые политики «гораздо более адекватны и мотивированы, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий». Эта оппозиция пока иррегулярна, но она хорошо видит пороки либерального глобализма и «пиндостаноцентричного мироустройства».

«И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им apertum et secretum достичь достойных результатов на выборах», — написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Он выразил надежду, что несистемные оппозиционеры станут частью нового политического истеблишмента и радикально оздоровят политический ландшафт Запада.

«Именно поэтому их так боятся хитрожопые интеллектуальные кастраты, возглавляющие старые политические силы в Европе и за океаном, а также бесполые радужные слюнтяи, сегодня стоящие у руля многих западных стран», — добавил Медведев.