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Посол России призвал Канаду извиниться за укрывательство нацистов

Власти Канады должны признать ответственность за то, что Оттава десятилетиями скрывала от правосудия нацистских преступников, заявил ТАСС посол России в этой стране Олег Степанов. Так он прокомментировал публикацию Библиотекой и архивом Канады доклада историка Алти Родала, который в 1980-х годах составил его в рамках расследования об иммиграции нацистов в североамериканскую страну. Дипломат также призвал канадские власти принести извинения за свои действия.

Посол России призвал Канаду извиниться за укрывательство нацистов
© globallookpress.com

Скандал с чествованием нацистского палача Гуньки в парламенте, вызвавший возмущение в канадском обществе, подтолкнул публикацию доклада. Но это только первые полшага. <...> Требуется полноценное признание ответственности властей Канады за осуществлявшееся десятилетиями укрывательство нацистских преступников <...> принесение официальных извинений как в международном формате, так и внутри страны, прежде всего перед русской общиной Канады, — сказал посол.

Также Степанов выразил мнение, что власти Канады должны снести памятники членам дивизии СС «Галиция» и «расследовать факты обеления нацизма такими структурами, как Канадский украинский конгресс». При этом «индикатором реального отношения» властей страны к озвученной проблеме дипломат назвал содержание официального ответа на запрос РФ об экстрадиции Гунько и «действия самой канадской Фемиды в отношении этого лица».

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В опубликованном 618-страничном докладе историка Алти Родала, в том числе, приводятся данные о том, что бывшие члены украинской дивизии СС «Галиция» смогли въехать в Канаду из Великобритании, поскольку Лондон представил их Оттаве в качестве борцов с коммунизмом, не имеющих отношения к совершению военных преступлений. В результате в Северную Америку были перемещены около восьми тысяч участников нацистского подразделения. Также в докладе указано, что власти Канады в годы холодной войны отказывали в экстрадиции предполагаемых военных преступников в СССР и страны Восточной Европы, являвшиеся сателлитами Союза, по политическим причинам.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Его пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовало ветерана нацистского движения аплодисментами.

Посол России в Канаде Олег Степанов тогда отметил, что приглашением Гунько в парламент власти преступили как моральные, так и правовые нормы. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в свою очередь потребовал проработать обращение к властям Канады и в Интерпол по вопросу выдачи бывшего военнослужащего дивизии СС «Галиция». По словам министра, Гунько подлежит публичному суду как военный преступник.

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