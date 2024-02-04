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Вице-спикер Думы попросил разъяснения у Верховного суда после ареста за серьги с радугой

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Верховный суд РФ с просьбой разъяснить, что считается экстремизмом. Поводом стал арест на пять суток за пропаганду ЛГБТ девушки из Нижнего Новгорода, которая носила серьги с цветами радуги, сообщил депутат в Telegram-канале.

Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд из-за ареста россиянки с радужными сережками
© РИА Новости

"Пять суток ареста - за сережки! Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет", - написал Даванков.

Ранее в пресс-службе Сормовского районного суда Нижнего Новгорода сообщали ТАСС, что девушке "назначен административный арест сроком на пять суток по ч. 1, ст. 20.3 КоАП - за пропаганду ЛГБТ".

В Госдуме оценили арест девушки за сережки с радугой

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал Международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Политика
Владислав Даванков
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