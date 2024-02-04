Вице-спикер Госдумы обратился в Верховный суд из-за ареста россиянки с радужными сережками

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение в Верховный суд РФ с просьбой разъяснить, что считается экстремизмом. Поводом стал арест на пять суток за пропаганду ЛГБТ девушки из Нижнего Новгорода, которая носила серьги с цветами радуги, сообщил депутат в Telegram-канале.