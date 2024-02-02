Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя

Путин в Туле получил в подарок от девочки игрушечного зайца
Президент России Владимир Путин во время посещения Тулы приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкодиспансера Ярославу Швецову. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Дочь медика Полина подарила президенту игрушечного зайчика.
«Это зайчик, на победу», - сказала она и протянула подарок Путину.
Президент принял игрушку и поблагодарил девочку. В ответ глава государства вручил ей большого плюшевого медведя и детский компьютер.
В октябре 2023 года Путин исполнил мечту школьницы из Пскова. Девочка получила в подарок от президента щенка породы акита-ину, напоминает «Радиоточка НСН».