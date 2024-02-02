Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя

Президент России Владимир Путин во время посещения Тулы приехал в гости к врачу тульского областного клинического онкодиспансера Ярославу Швецову. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Дочь медика Полина подарила президенту игрушечного зайчика.

«Это зайчик, на победу», - сказала она и протянула подарок Путину.

Президент принял игрушку и поблагодарил девочку. В ответ глава государства вручил ей большого плюшевого медведя и детский компьютер.