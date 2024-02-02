«Игра с огнем»: Медведев прокомментировал грядущие учения НАТО
Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, но ответит, если альянс «заиграется и посягнет» на целостность РФ. Таким образом у себя на странице во «ВКонтакте» прокомментировал грядущие военные учения блока зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что в марте НАТО планируют «развернуть самые масштабные со времен холодной войны учения» в «непосредственной близости от границ России». По словам Медведева, в них задействуют 90 тысяч солдат из 31 страны альянса и «почти что блоковой Швеции», порядка 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники и 1,1 тысячи наземных боевых машин.
«Наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг. При этом натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения. Но совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло не страшно, но весьма показательно», — написал зампред.
Медведев считает, что такой размах учений значит, что НАТО «реально чего-то опасаются» и «не верят в хоть какие-то успехи» Киева в конфликте с РФ.
«В целом это очень опасная игра с огнем. Мы не собираемся нападать ни на одну страну этого блока. Это понимают все разумные люди на Западе. Но если они заиграются и посягнут на целостность нашей страны, то мгновенно получат адекватный ответ», — отметил он.
Медведев подчеркнул, что аналогичная реакция РФ последует, если кто-то из НАТО «начнет предоставлять свои аэродромы или разместит свои войска» на Украине.