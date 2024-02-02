Медведев прокомментировал грядущие учения НАТО

«Наложившие в штаны западные политики и их посредственные генералы в НАТО в очередной раз решили взять нас на испуг. При этом натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения. Но совершенно очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение именно нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло не страшно, но весьма показательно», — написал зампред.