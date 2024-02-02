Российский президент Владимир Путин пошутил, что показал бы жест тем, кто предрекал России крах и провал. RT на русском
«Хочется показать [Западу] известный жест, но не буду этого делать — здесь много девушек», — сказал Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы» в Туле. Ura.Ru
"Особо отмечу, что в эти два непростых года, в полтора, выстоял и достойно показал себя не только наш оборонно-промышленный комплекс. Вся экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление и продолжает уверенно развиваться", - подчеркнул президент. ТАСС