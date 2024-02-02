Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге российского военного, который не бросил свой подбитый танк, а смог отбуксировать его в тыл и доставить на ремонтную базу. Об этом в пятницу, 2 февраля, глава государства рассказал в Туле в ходе встречи с активом участников форума «Все для победы!».

— Вы сейчас сказали, что когда машина горит или танк (танк — тоже машина), то тушить нечего — надо как можно быстрее эвакуироваться. Вы правы, так и надо делать, потому что боекомплект может детонировать и так далее, — сказал Путин, обращаясь к участнице встречи Елене Николаевой.

Николаева рассказала президенту о своих разработках касательно огнеупорных тканей и специальных костюмов для автогонщиков, огнеметчиков и танкистов. Российский лидер напомнил о случае, когда российский танк оказался поврежденным, загорелся, а командир машины вытащил оттуда экипаж в безопасную зону.

После этого военнослужащий вернулся и потушил горящую технику. Затем солдат прицепил машину к другому танку и вернул в часть на ремонтную базу.

— У нас и таких ребят много, — отметил глава государства, на что зал отреагировал аплодисментами.

Среди прочего президент подчеркнул, что безопасность личного состава — превыше всего, и поручил вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову изучить наработки Николаевой, после чего доложить об итогах проведенной работы, передает сайт Кремля.