Путин рассказал, сколько создано рабочих мест в оборонных предприятиях

Президент России Владимир Путин заявил, что более 520 тысяч новых рабочих мест было создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года. Его слова приводит ТАСС.

"Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест", - заявил глава государства.

2 февраля стало известно, что сотрудники тульского научно-производственного объединения (НПО) "Сплав" им. А. Н. Ганичева стали обладателями ордена "За доблестный труд". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.