Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России

"2 февраля вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей "перезахоронить" без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . ТАСС

1 февраля посольство России в Эстонии заявило о планах местных властей снести в Таллине надгробия советских воинов под видом перезахоронения. Эстонский военный музей анонсировал свою акцию еще в ноябре 2023 года. В настоящее время соответствующие информационные таблички появились возле 38 надгробий. Москва24