В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Подготовка президента Владимира Путина к посланию Федеральному собранию уже идет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

При этом дату послания представитель Кремля не назвал.

Ранее, отвечая на аналогичный вопрос, Песков пообещал проинформировать о дате события.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В своей речи глава государства перечислил стоящие перед страной задачи и объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).