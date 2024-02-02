ЦИК заподозрил, что кандидаты в президенты Малинкович и Надеждин собирали подписи у мертвых
В Центризбиркоме заподозрили кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина в сборе подписей от людей, которых уже нет в живых. Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — сказал Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦИК выявил недочеты в оформлении документов кандидатов и блогеров Анатолия Баташева и Рады Русских. По данным комиссии, они не передали протокол об итогах сбора подписей от избирателей, которые нужны для регистрации.