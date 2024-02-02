ЦИК заподозрил, что кандидаты в президенты Малинкович и Надеждин собирали подписи у мертвых

«Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей», — сказал Николай Булаев. Его слова приводит ТАСС.