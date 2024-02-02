Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отозвать законопроект о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством. Lenta.ru

Накануне три депутата Госдумы внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство. В пояснительной записке народные избранники отмечали, что сейчас многие мигранты специально ждут достижения предельного призывного возраста и только потом принимают гражданство. Таким образом, они уклоняются от постановки на воинский учет. Газета.Ru