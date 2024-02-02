ЦИК лишил Ирину Свиридову статуса кандидата в президенты

«Человек, который решил идти на выборы президента, должен проявить определенный потенциал даже на этой стадии, способность выполнить те или иные процедуры, требования, которые могут на первом этапе свидетельствовать о том, что скажем… если он это может сделать, значит можно двигаться дальше, а если здесь не получается, значит пока еще рановато», — сказала глава ЦИК Элла ПамфилЭлла Памфилова.