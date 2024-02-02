ЦИК лишил Ирину Свиридову статуса кандидата в президенты
Претендент на участие в президентских выборах от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова больше не будет участвовать в предвыборной гонке. Центризбирком на своем заседании 2 февраля признал Свиридову утратившей статус кандидата на должность Президента России. Как пояснили в ЦИК, это связано с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации.
«Человек, который решил идти на выборы президента, должен проявить определенный потенциал даже на этой стадии, способность выполнить те или иные процедуры, требования, которые могут на первом этапе свидетельствовать о том, что скажем… если он это может сделать, значит можно двигаться дальше, а если здесь не получается, значит пока еще рановато», — сказала глава ЦИК Элла ПамфилЭлла Памфилова.
Выдвинутая Демократической партией России (ДПР) кандидатом в президенты России Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку, ранее приводил слова председателя партии Александра Зорина «Коммерсантъ».
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).