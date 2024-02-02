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ЦИК лишил Ирину Свиридову статуса кандидата в президенты

Претендент на участие в президентских выборах от Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова больше не будет участвовать в предвыборной гонке. Центризбирком на своем заседании 2 февраля признал Свиридову утратившей статус кандидата на должность Президента России. Как пояснили в ЦИК, это связано с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации.

ЦИК лишил Ирину Свиридову статуса кандидата в президенты
© РИА Новости

«Человек, который решил идти на выборы президента, должен проявить определенный потенциал даже на этой стадии, способность выполнить те или иные процедуры, требования, которые могут на первом этапе свидетельствовать о том, что скажем… если он это может сделать, значит можно двигаться дальше, а если здесь не получается, значит пока еще рановато», — сказала глава ЦИК Элла ПамфилЭлла Памфилова.

Выдвинутая Демократической партией России (ДПР) кандидатом в президенты России Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей в свою поддержку, ранее приводил слова председателя партии Александра Зорина «Коммерсантъ».

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).

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