ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах

ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента России.

29 января действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК отметили, что кандидат предоставил 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс.