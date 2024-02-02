$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах

ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента России.

ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах
© РИА Новости

«В обоих случаях отсутствуют: документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

29 января действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК отметили, что кандидат предоставил 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс.

Политика
Анатолий Баташев
Владимир Путин
ЦИК России