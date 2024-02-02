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В Госдуме захотели поднять призывной возраст для получивших гражданство России

Несколько депутатов Госдумы подготовили корректировки к закону «О воинской обязанности и военной службе», подразумевающие в том числе поднятие верхней планки призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. Газета.Ru

С такой инициативой выступили зампред Комитета по делам СНГ Александр Бородай, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Ura.Ru

В пояснительной записке указано, что сейчас многие «мигранты намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство». Lenta.ru

По статистике МВД России, за январь-октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан, в основном из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана. С 1 января 2024 года верхняя граница призывного возраста в России повышена до 30 лет, нижняя осталась на уровне 18 лет. BFM.RU

В Госдуме подготовили поправки к закону о военной службе
© РИА Новости
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