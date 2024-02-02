ЦИК насчитал в России 112,3 млн избирателей

Число избирателей в России по состоянию на 1 января 2024 года составило более 112,3 млн человек, сообщили в российской Центральной избирательной комиссии.

Об этом ЦИК написала в Telegram.

«Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. В России — 112 309 947», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЦИК, за рубежом число избирателей составило более 1,89 млн, а в городе Байконуре — 11 924.

Ранее в Минцифры России заявили, что уже подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».