Медведев отметил важность для ЕР работы по сохранению исторического наследия

"Работа по нашему историческому наследию действительно очень важна, особенно если она ведется с нашими партнерами, с белорусскими товарищами. Надеюсь, что она будет продолжена, будут издаваться и книги интересные, не все же [Бориса] Акунина читать (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС). Поэтому исхожу из того, что это тоже важная идеологическая составляющая работы нашей партии", - сказал Медведев.