МИД заявил о необходимости судить поддерживающих Украину артистов

Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, "надо не преследовать, а судить". Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя сообщения агентства Bloomberg о том, что министерство якобы "приказало" своим дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей.

"Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить", - отметили в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

24 января в Таиланде были задержаны участники группы "Би-2" после концерта на острове Пхукет, который они провели без разрешения на работу. Как сообщили местные власти, были задержаны в общей сложности семь человек.

Как сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов, 27 января иммиграционными властями было принято решение этапировать музыкантов из Пхукета в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации.