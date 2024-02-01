В Госдуме оценили арест девушки за сережки с радугой

До фанатизма и до абсурда доходить здесь и дело доводить не надо, но я не возьмусь говорить о правомочности данного судебного решения. <...> В суде мы с вами не были, обстоятельств мы не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай — и вдруг ею интересуется полиция, ее арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет, — подчеркнула политик.