Песков оценил желание Запада провести расследование по упавшему Ил-76

Страны Запада при проведении полноценного расследования причастных к катастрофе военного самолета России Ил-76 в Белгородской области выяснят, что они и ответственны за это крушение. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в общении с журналистами.

«Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться на самих себя. Поэтому здесь наша позиция абсолютно прозрачна и понятна», — отметил он.

Представитель Кремля пояснил, что высказывание президента России Владимира Путина о том, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot, говорит именно о том, что Москва заинтересована в международном расследовании, в отличие от США и Европы.

«Позиция коллективного Запада, который является непосредственным прямым участником этого вооруженного конфликта — она тоже очевидна», — уверен пресс-секретарь.

Он добавил, что в результате публичных высказываний Путина о роли Америки в атаке на лайнер в западных СМИ «возникла парадоксальная ситуация».

«Теперь мы уже слышим голоса европейцев, что, дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем», — заключил Песков.

По данным Минобороны, самолет сбили 24 января около 11:00 мск над Белгородской областью. Утверждается, что на его борту находились 65 пленных украинских военных.