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Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Кандидатуру Столтенберга на соискание предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа, о чем писала газета Verdens Gang (VG). В интервью изданию он заявил, что генсек НАТО сделал для демократии больше всех в Европе и мире за последний год.

По мнению Цекова, кандидатура Столтенберга на Нобелевскую премию мира свидетельствует тому, что Россия и Запад живут в разных измерениях и ценностях. Он отметил, что генсек военно-политического объединения является одним из действующих лиц, кто привел Украину к конфликту с Россией.

«Поразительное решение принимают европейские страны, — сказал сенатор. — Самым главным символом глупости и беспринципности является эта премия мира. Зачастую ей награждают тех личностей, которые являются поджигателями войны».