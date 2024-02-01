Цеков заявил, что Столтенберга номинировали на премию «поджигателя войны»

Цеков считает, что Столтенберга номинировали на премию «поджигателя войны»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира, а ей в сложившихся условиях награждаются люди — поджигатели войны. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Кандидатуру Столтенберга на соискание предложил заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа, о чем писала газета Verdens Gang (VG). В интервью изданию он заявил, что генсек НАТО сделал для демократии больше всех в Европе и мире за последний год.
По мнению Цекова, кандидатура Столтенберга на Нобелевскую премию мира свидетельствует тому, что Россия и Запад живут в разных измерениях и ценностях. Он отметил, что генсек военно-политического объединения является одним из действующих лиц, кто привел Украину к конфликту с Россией.
«Поразительное решение принимают европейские страны, — сказал сенатор. — Самым главным символом глупости и беспринципности является эта премия мира. Зачастую ей награждают тех личностей, которые являются поджигателями войны».
Ранее НАТО начало крупнейшие со времен холодной войны военные учения «Стойкий защитник — 2024», о чем писала «Парламентская газета». Оно направлено на отработку возможного сценария начала полномасштабного конфликта с РФ. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что «горячим головам на Западе» стоит подумать, прежде чем делать такое — в случае нападения российский ответ Североатлантическому альянсу будет настолько сокрушительным, что Запад лишится желания планировать войны с Москвой в будущем.