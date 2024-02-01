В МИД РФ обвинили Запад в попытках дестабилизации стран ОДКБ

Запад использует террористические группировки для обострения ситуации на границах стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.

По словам дипломата, западными странами активно внедряются методы по использованию бандформирований, в том числе и в Центральной Азии.

«Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран-членов ОДКБ, а в более широком контексте - и СНГ, так и внутри», - пояснил он.

При этом он отметил, что очень сложной остается обстановка на таджикско-афганском участке границы, так как ряд банд «прописались» в южных и юго-западных районах Афганистана.

Напомним, что после вывода из Афганистана американских военных в августе 2021 года власть в стране захватили члены движения «Талибан»*. После того как президент Афганистана покинул страну, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, назначили членов правительства и провозгласили ряд законов в соответствии с шариатом.