Политолог предупредил о грандиозной провокации Запада против России

Западные страны готовят провокацию против России , а слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и новости об учениях НАТО распространяются для отвлечения внимания от поражения Украины на спецоперации. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев .

«Запад сейчас готовит какую-то грандиозную провокацию против нас. Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике», — заявил Перенджиев News.ru .

Он добавил, что новости о крупнейших учениях НАТО и отставке Залужного необходимы, чтобы отвлечь людей от поражения украинцев на СВО.

Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. Однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU подробно рассказывало о слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост.