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Политолог Перенджиев: НАТО готовит «грандиозную провокацию» против России

Западные страны готовят провокацию против России, а слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и новости об учениях НАТО распространяются для отвлечения внимания от поражения Украины на спецоперации. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев.

Политолог предупредил о грандиозной провокации Запада против России
© Ura.Ru

«Запад сейчас готовит какую-то грандиозную провокацию против нас. Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике», — заявил Перенджиев News.ru.

Он добавил, что новости о крупнейших учениях НАТО и отставке Залужного необходимы, чтобы отвлечь людей от поражения украинцев на СВО.

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Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. Однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU подробно рассказывало о слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост.

Политика
Валерий Залужный
Борислав Береза
Александр Перенджиев
НАТО
Россия
Украина