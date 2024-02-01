В России потребовали извинений после решения суда ООН по иску Киева

Дипломат Заболоцкая: Россия после решения суда ООН по Украине ждёт извинений
Зампостпред России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждёт извинений от всех, кто в Генассамблее обвинял Россию в дискриминации крымских татар и украинцев.
По её словам, таким решением Международный суд ООН установил ложность заявлений Украины и её западных кураторов.
«Ждём от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения», — цитирует Заболоцкую РИА Новости.
Ранее суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по дискриминации в Крыму.
Также суд ООН отказался признать Россию «государством-агрессором».