ВЦИОМ: явка на выборах президента России в марте может достичь 80%

"Еще в ноябре прошлого года опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян, имеющих право голоса, точно настроены прийти на выборы. Еще порядка 15-18% - скорее настроены. Обычно по мере приближения даты голосования эта доля еще подрастает. Так что ниже 60% явки точно ждать не следует, а вот верхнюю планку пока можно оценить в 80%. Это очень высокая планка, думаю, на самом деле будет несколько ниже", - отметил Федоров.