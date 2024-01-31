Путин на встрече с доверенными лицами: главное

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления перед доверенными лицами в Гостином дворе в Москве сделал ряд заявлений по международной и внутренней повестке. «Рамблер» собрал ключевые высказывания.

Доверенные лица

Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц на выборах за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии страны, в укреплении ее суверенитета.

Политик пояснил, что со многими из присутствующих знаком давно, не один год. С отдельными словами благодарности он обратился к волонтерам, которые принимали участие в сборе подписей и занимались подготовкой документов.

Экономика России

За последние годы сделано немало, есть что показать стране и людям, хотя не всех результатов удалось достичь, отметил глава государства.

Путин поддержал предложение продлить пониженный тариф страховых взносов 7,6% для НКО.

Локализация в сфере автотранспорта в России достигла 70%, «один «Камаз» чего стоит».

Россия уже сама производит 75% жизненно важных лекарств, но этого недостаточно, заявил Владимир Путин.

Нравственные ценности

Не любить Родину — все равно что не любить семью и своих детей, отметил Путин.

Путин призвал привлекать трудовые коллективы и бойцов спецоперации к воспитанию молодежи.

Работа с избирателями

Путин отметил, что доверенным лицам следует наладить обратную связь с людьми.

Ход спецоперации

Ситуация вокруг спецоперации показывает, что у российского общества прочный фундамент, а «пена» постепенно смывается, подчеркнул президент.

Историческая Россия поднялась и вынуждена защищать свои интересы в том числе с помощью вооруженной борьбы.

Россия проходит очень сложный и важный этап укрепления своего суверенитета;

Не все, но некоторые зарубежные страны отказываются обслуживать ранее поставленное в РФ медоборудование, хотя это чисто гуманитарная сфера.

Российские беспилотники очень эффективно, «дешево и сердито» решают задачи в зоне спецоперации, констатировал президент.

Путин согласился подумать над тем, чтобы распространить выплаты при гибели бойцов спецоперации в том числе на их взрослых детей.

Путин о российских бойцах на спецоперации: «мужики там воюют как следует».

Глава государства назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут боевые действия, отметил подвиги бойцов там.

Президент отметил, что следует создать единый «навигатор услуг» для участников спецоперации.

Катастрофа самолета Ил-76 с пленными украинцами

Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем украинцы сбили Ил-76 со своими военнослужащими. Он допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76, но «это все равно преступление».

Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot, это уже точно установлено, подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что РФ не будет останавливать обмены военнопленными с Украиной, «нам своих ребят надо забирать».

Вместе с тем, добавил он, Россия не забудет о преступлениях Киева против российских граждан.

Путин заявил, что пропорции военнопленных у РФ и Украины — примерно один к десяти.

Обстрелы со стороны ВСУ

Нужно отодвинуть линию фронта на такое удаление, которое обезопасит территорию РФ от обстрелов из западного вооружения, отметил Путин.

ВСУ обстреливают мирных жителей, чтобы отвлечь внимание от провалов контрнаступления и спровоцировать РФ на ответные действия.

Путин назвал «кровавым преступлением» обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.

Ювенальная юстиция

Путин отметил, что РФ не пойдет по пути, когда лезут в дела семьи и отнимают детей у родителей. Он призвал не сходить с ума по ювенальной юстиции.

Властям следует прислушиваться к мнению специалистов по сложным и щепетильным вопросам, касающимся детей, заметил глава государства.

Борьба с бедностью

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось, но на этом нельзя останавливаться, заметил российский лидер.

Культурная сфера

Глава государства поддержал идею «земских» программ культуры по аналогии со здравоохранением. Он уточнил, что развитие культуры на региональном и муниципальном уровне при помощи таких программ оправданно, однако практика создания крупных центров тоже эффективна.

Прямого госзаказа в сфере культуры, как в СССР, в современном мире быть не может, отметил Путин.

Развитие спорта в условиях санкций

ОКР и Минспорта должны окончательно определиться по вопросу об участии российских спортсменов в Олимпиаде в условиях дискриминации, подчеркнул президент.

Международные спортивные чиновники извращают сейчас саму идею олимпизма.

В мировом спорте сейчас каждый шаг зависит от спонсоров, а те зависят от политических элит своих стран, от этого все проблемы.

Ограничения в спорте — это ограничение прав человека.

Международные спортивные чиновники, чтобы противостоять давлению, должны иметь характер и «чистые руки».

Без российских атлетов многие олимпийские соревнования становятся ущербны и неинтересны. Россия будет придерживаться принципов олимпизма.