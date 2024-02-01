Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырову назначили на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействую с социальным блоком. Об написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Назначить дочь Кадырова на должность предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он, по словам Кадырова, отметил достижения Хадижат на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадыров.