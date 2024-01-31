Путин рассказал, как получил водительские права

Президент России Владимир Путин рассказал, что получил водительские права в 20 лет на военной кафедре в университете. Речь об этом зашла на встрече российского лидера как кандидата на пост главы государства с доверенными лицами.
«Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, а в университете на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда», – отметил Путин.
Он добавил, что в ДОСААФ помогает молодым людям приобрести множество полезных навыков.
ДОСААФ России(Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – общественно-государственная организация, созданная для решения задач в сфере подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. Является преемником ДОСААФ СССР. В организациях общества активно развивались технические и военно-прикладные виды спорта, различные дисциплины авто- мотоспорта, авиационного, водно-моторного спорта и другие.