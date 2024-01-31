Посольство РФ в Эстонии прокомментировало перенос останков советских солдат

Отмечается, что ранее Эстонский военный музей объявил о планах по перезахоронению 16 советских солдат. Необходимость переноса останков объявлялась желанием восстановить свободный проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы, который также расположен на Военном кладбище. Однако теперь планы на перезахоронение охватывают уже 38 тел.

«Анонсированная в ноябре прошлого года Эстонским военным музеем акция по "перезахоронению" останков военнослужащих Советской Армии и Флота принимает ужасающие масштабы. Соответствующие информационные таблички появились уже у 38 могил воинов, которым местные гробокопатели обязаны жизнью. Причем делается это втихаря, без какого-либо освещения в СМИ», — прокомментировали ситуацию в российском посольстве.

Дипломаты также добавили, что по правилам управления кладбищем, музей обязан сообщить о переносе тел родственникам погибших за полгода до перезахоронения. Но в данной ситуации у музея нет контактных данных никого из родственников захороненных солдат, поэтому на могилах установили таблички с телефонным номером самого музея. Как считают в российском посольстве, таким образом власти Эстонии хотят перенести тела, при этом не привлекая внимания к этому факту.