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Путин: Россия сейчас проходит важный и сложный этап в развитии страны

Россия сейчас проходит важный этап в развитии страны, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер отметил, обращаясь к доверенным лицам, что Россия проходит сложный этап в «укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности».

Путин заявил, что за последние годы было сделано немало

Президент пояснил, что это касается всех векторов, всех направлений: экономики, технологий, здравоохранения, социальной сферы в самом широком смысле этого слова, повышения уровня обороноспособности.

Результаты работы за последние годы есть, хотя не всего удалось достичь, уточнил Путин.

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