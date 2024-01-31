Россия сейчас проходит важный этап в развитии страны, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер отметил, обращаясь к доверенным лицам, что Россия проходит сложный этап в «укреплении ее независимости, суверенитета, самостоятельности».

Президент пояснил, что это касается всех векторов, всех направлений: экономики, технологий, здравоохранения, социальной сферы в самом широком смысле этого слова, повышения уровня обороноспособности.