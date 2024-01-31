Путин заявил, что за последние годы было сделано немало

"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь. Но тем не менее, есть что показать стране и людям. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь", - сказал Путин.