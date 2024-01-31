Путин заявил, что за последние годы было сделано немало
Результаты работы за последние годы есть, хотя не всего удалось достичь, отметил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь. Но тем не менее, есть что показать стране и людям. Но самое главное, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь", - сказал Путин.
Он пояснил, что это важно для того, чтобы услышать и принять к исполнению в будущем то, чего ожидают люди.
"От нас [ожидают] - это значит от всех уровней власти, даже не важно это чисто формальная государственная власть, муниципальная, региональная или это какая-то другая власть. СМИ тоже называют четвертой властью, но есть и другие составляющие, которые так или иначе влияют на жизнь людей, люди от них зависят, это тоже власть", - добавил кандидат в президенты.
Путин подчеркнул, что рассчитывает на налаживание такой обратной связи и на то, что после будет сформулировано то, что важно и необходимо для работы на ближайшую перспективу.
Отдельно он поблагодарил на встрече волонтеров, которые принимали участие в сборе подписей, людей, которые занимались подготовкой документов.
"Это не чисто формальная бюрократическая работа, за ней тоже много эмоций, много энергии, и конечно это все требует высокого уровня профессионализма", - заключил Путин.