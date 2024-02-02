ЦИК может завершить проверку подписей кандидатов в президенты РФ к 7 февраля

Центризбирком (ЦИК) РФ может завершить проверку подписей выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля, сообщила глава комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

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"Мы можем завершить этот этап избирательной кампании, по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут четкие, чистые, соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем", – сказала Памфилова.

Прием подписей был завершен 31 января. ЦИК еще проверяет подписи от главы партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича, представителя фракции "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца Рады Русских.

По информации избирательной комиссии, общее число избирателей в РФ на 1 января 2024 года составило 112 309 947 человек. При этом порядка 740 тысяч человек уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании российского президента.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.