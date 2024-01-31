В Кремле прокомментировали масштабные учения НАТО

"В нашем понимании НАТО - это инструмент конфронтации. Альянс, собственно, задумывался, формировался, конфигурировался, управляется в настоящий момент Соединенными Штатами именно как инструмент конфронтации. Этот инструмент продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас. Так мы к этому и относимся", - поделился Песков.