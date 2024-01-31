Третий за день кандидат вышел из гонки за пост президента РФ

Самовыдвиженец Анатолий Баташев снял свою кандидатуру на выборах президента РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"В этот цикл 2024 года я не иду дальше. Никто из зеленых политиков так высоко еще не забирался. Я первый зеленый кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента РФ", - прокомментировал эту новость Баташев.

Сообщается, что мужчина принес собранные документы в ЦИК, но не стал предоставлять их комиссии. Сколько подписей удалось собрать кандидату, неизвестно, но, по его словам, к подаче документов в ЦИК и выборам его сторонники "не готовы".

По данным РАСО, Анатолий в 2000—2002 работал на "Первом канале" редактором информационно-аналитических программ "Здесь и сейчас" и "Времена". В экологию политик пришел в 2011 году. Он позиционирует себя как борец со свалками и защитник леса. Мужчина входит в экспертный совет Министерства экологии и природопользования Московской области и участвует в создании в Балашихе православного храма св. прп Сергия Радонежского.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.