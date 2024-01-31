ЦИК: На выборах президента будет открыто 276 участков за рубежом

Участки для голосования на выборах президента России откроются в 143 странах мира, всего их будет 276, сообщил на заседании ЦИК России член комиссии Павел Андреев.

По состоянию на 1 января 2024 года, рассказал он, за рубежом находились 1 890 863 россиянина с активным избирательным правом. Такие данные передал Центризбиркому МИД России. Также почти 12 тысяч граждан РФ проживают на Байконуре.

"За пределами территории Российской Федерации образовано 276 избирательных участков в 143 странах", - сказал Андреев.

Кроме того, ЦИК резервирует несколько номеров для избирательных участков, которые могут быть образованы в исключительных случаях не позднее 9 марта.

Напомним, порядок голосования за рубежом - заявительный. Граждане РФ могут заранее вписать себя в списки для голосования на конкретном участке или обратиться к участковую комиссию уже в процессе голосования.