ЦИК: На выборах президента будет открыто 276 участков за рубежом
Участки для голосования на выборах президента России откроются в 143 странах мира, всего их будет 276, сообщил на заседании ЦИК России член комиссии Павел Андреев.
По состоянию на 1 января 2024 года, рассказал он, за рубежом находились 1 890 863 россиянина с активным избирательным правом. Такие данные передал Центризбиркому МИД России. Также почти 12 тысяч граждан РФ проживают на Байконуре.
"За пределами территории Российской Федерации образовано 276 избирательных участков в 143 странах", - сказал Андреев.
Кроме того, ЦИК резервирует несколько номеров для избирательных участков, которые могут быть образованы в исключительных случаях не позднее 9 марта.
Напомним, порядок голосования за рубежом - заявительный. Граждане РФ могут заранее вписать себя в списки для голосования на конкретном участке или обратиться к участковую комиссию уже в процессе голосования.
Сейчас россияне, которые планируют находиться за рубежом в дни голосования 15-17 марта, могут подать заявление на конкретный заграничный участок через портал "Госуслуг", территориальные комиссии и МФЦ. Крайний срок - 11 марта.