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«От них не нужны»: Лавров назвал страны, чьи «формулы мира» игнорируют

Страны Запада просто игнорируют инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики по урегулированию украинского конфликта, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии в рамках первого заседания шерп и су-шерп БРИКС в Москве. По его словам, все встречи по «формуле мира» проходят без обсуждения этих предложений, которые союзники Киева считают «ненужными», передает ТАСС.

«От них не нужны»: Лавров назвал страны, чьи «формулы мира» игнорируют
© РИА Новости

Лавров отметил, что Россия обсуждала инициативы названных стран, однако Запад решил не уделять им внимание. По словам министра, идеи коллег из ЮАР были затронуты на саммите Россия — Африка, а президент Бразилии Лула да Силва лично передал свою «формулу мира» главе РФ Владимиру Путину.

Я поинтересовался у тех, кто участвовал в этой встрече в Давосе, насколько уделяется внимание и вот этим инициативам мирового большинства, а мне сказали: «Никакого внимания не уделяется. От них не нужны инициативы», — рассказал Лавров.

Ранее глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, с самого начала Москва была готова к диалогу.

Политика
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