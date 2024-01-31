В России раскрыли детали первого после крушения Ил-76 обмена пленными с Украиной

«Мы помним, что этот процесс происходил на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом. Мы понимаем, что с украинской стороной тяжело договариваться. Они все время в адрес российской стороны ставят все новые и новые условия. Но мы рады, что такой обмен состоялся, и 195 наших военнослужащих вернуться к нам на родину, к своим семьям», — поделился Красов.