В Совбезе назвали мерзкими вечеринки звезд в клубах на фоне СВО

Вечеринки в различных ночных клубах с участием звезд шоу-бизнеса выглядят непозволительно мерзко на фоне того, как российские военнослужащие сражаются в зоне проведения спецоперации. Об этом в интервью Совета безопасности России Наиль Мухитов.

«Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. При этом их образ жизни, мировоззрение достигли такого дна, что они искренне не понимают, почему их осуждает общество и за что им надо извиняться», — сказал Мухитов.

По его мнению, так называемое публичное покаяние артистов и других звезд, которые приняли участие в «голой вечеринке», произошло только из-за страха потерять большие суммы гонораров. В связи с этим звезды начали заниматься благотворительностью и делали это напоказ, отметили в Совбезе.

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». 10 января столичный суд приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ряд артистов, принявших участие в мероприятии, столкнулся с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу. В их числе сама Ивлеева, а также Филипп Киркоров, Лолита, Анна Asti и Дима Билан.