В Госдуме предложили национализировать доход от «Мастера и Маргариты»

Депутат Госдумы Михаил Делягин призвал национализировать фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», передает Telegram-канал Shot.

По его словам, позиция режиссера должна быть учтена, ведь он поддерживал ВСУ. В связи с этим Делягин призвал направить прибыль от картины в бюджет России.

Ранее общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам.