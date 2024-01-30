Посольство РФ прокомментировало осквернение памятника в Ереване

Посольство России в Армении назвало циничной провокацией осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

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«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда". Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что автор опубликованного в сети видеоролика топтал не возложенные к мемориалу венки, а дань уважения к лучшим чертам народа Армении, которую они символизируют.

Оценку посольства РФ разделяют в армянском обществе, об этом свидетельствует массовое негодование в соцсетях по поводу акта вандализма, отмечается в заявлении. Российская сторона также выразила надежду, что произошедшее получит соответствующую правовую оценку властей республики, а участников провокации привлекут к ответственности.