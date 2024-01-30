Россия предостерегла США от размещения ядерного оружия в Великобритании

Россия жестким образом предостерегает США от размещения тактического ядерного оружия в Великобритании. Об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, такие действия Вашингтона стали бы дестабилизирующим шагом и не укрепили бы ни безопасность Соединенного Королевства, ни США.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», - заметил Сергей Рябков.

По его словам, подобные действия США повысили бы общий уровень эскалации и угрозы в Европе.

«Мы предполагаем, что, несмотря на достаточно печальный, с точки зрения обеспечения европейской безопасности, опыт последних лет, в Лондоне и Вашингтоне горячие головы никакие уроки из этого не извлекают, так что этот сценарий вполне возможен», - констатировал замминистра.

При этом он заметил, что у Москвы, помимо официальных заявлений со стороны американцев и англичан, есть и другие возможности для того, чтобы отслеживать происходящее и делать собственные выводы.

«Мы предостерегаем натовцев во главе с США от дальнейшей эскалации, которая становится все более опасной», - заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.