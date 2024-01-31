Богданов заявил, что снялся с выборов из-за открытого зарубежного счета

«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счёта, который я не успел закрыть», — цитирует его ТАСС.

Также председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.