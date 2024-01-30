Сергей Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации кандидатом в президенты
Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в Центральный избирательный комитет подписи для регистрации кандидатом в президенты.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, в настоящий момент 11 человек претендует на пост главы государства. Пока что ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов в президенты.
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отдал в Центральную избирательную комиссию подписи в поддержку своей кандидатуры для участия в российских президентских выборах.