Сенатор призвал власти Армении строго осудить вандализм в Ереване

Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване является демонстрацией неуважения к общей истории, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Парламентарий выразил надежду, что власти Армении найдут вандала и привлекут его к уголовной ответственности.
Возмутительный факт. Все здравомыслящие люди в Армении это прекрасно понимают. Блокада Ленинграда касалась всех граждан СССР. Много было людей армянской национальности, которые пережили блокаду Ленинграда. Это демонстрирует абсолютное неуважение к общей истории, к нашему общему историческому прошлому, неуважение к России, — заявил сенатор.
По словам Цекова, сейчас злоумышленника ищут по всем каналам. В том числе этот вопрос поднимает посольство РФ в Армении.
Я надеюсь, что в первую очередь этого вандала осудит армянская власть, найдут, кто это сделал. Он будет наказан в соответствии с законами Армении. Я уверен: там негативно относятся к вандализму и есть соответствующие уголовные статьи. Я надеюсь, что произойдет публичное наказание, — сказал он.
Ранее глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился к генпрокурору страны Анне Вардапетян с требованием привлечь вандала к уголовной ответственности. Он также призвал провести проверку по факту произошедшего.