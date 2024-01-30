Сенатор призвал власти Армении строго осудить вандализм в Ереване

Я надеюсь, что в первую очередь этого вандала осудит армянская власть, найдут, кто это сделал. Он будет наказан в соответствии с законами Армении. Я уверен: там негативно относятся к вандализму и есть соответствующие уголовные статьи. Я надеюсь, что произойдет публичное наказание, — сказал он.