Президент Литвы Гитанас Науседа отверг возможность мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Москве «нужно не договариваться, а в очередной раз одурачить Запад», передает LRT.

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По его словам, геополитическая ситуация остается напряженной из-за «целенаправленных усилий России и ее сторонников».

«Под вопрос ставится не безопасность отдельного государства, а подвергается сомнению безопасность демократического мира, порядок демократического мира», — считает Науседа.

С точки зрения президента Литвы, Россия не хочет договариваться о разрешении украинского конфликта, а хочет «в очередной раз одурачить Запад» и вновь консолидировать свои силы.

До этого помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что Москва остается готовой к мирным обсуждениям по украинскому урегулированию, но Киев сам себе запретил такие переговоры.