В Госдуме оценили выступления Байдена мемом
Депутат Госдумы Евгений Попов высмеял неспособность президента США Джо Байдена ясно выражать свои мысли, опубликовав соответствующий мем в своем Telegram-канале.
Парламентарий сделал перепост записи, изначально опубликованной Telegram-каналом «Человек из окон».
На картинке человек с рюкзаком, обозначенный на английском как Джо Байден, смотрит на возвышающуюся перед ним гору, надпись над которой гласит: «Последнее слово каждого предложения».
Комментировать мем Евгений Попов не стал.
Джо Байден является самым старым главой Белого дома в истории США. Однако он уже объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом американский лидер уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, в своих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Также он регулярно спотыкался на трапах самолетов, совершая визиты в другие страны и летая в разные города внутри США.
По данным СМИ, неоднократные проблемы Байдена при посадке в президентский самолет вынудили его команду использовать более короткую лестницу. Благодаря этому Байден избегает подъема по 18-футовому (около 5,49 метра) внешнему трапу.