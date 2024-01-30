В Госдуме оценили выступления Байдена мемом

Джо Байден является самым старым главой Белого дома в истории США. Однако он уже объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом американский лидер уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, в своих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию. Также он регулярно спотыкался на трапах самолетов, совершая визиты в другие страны и летая в разные города внутри США.