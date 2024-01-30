Рябков отметил вклад БРИКС в формирование справедливого миропорядка

Расширение БРИКС до девяти стран принесет пользу всем государствам-участникам союза и обеспечит условия для создания многополярного миропорядка, основанного на принципе справедливости. С соответствующим заявлением выступил заместитель главы МИД России и шерпа РФ в организации Сергей Рябков в ходе переговоров с партнерами по содружеству.

Рябков назвал вступление в БРИКС в январе 2024 года Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии "поворотным моментом" в истории организации.

"Расширенный состав БРИКС... позволит усилить роль государств с формирующимся рынком и развивающихся стран в глобальном процессе принятия решений, - указал российский дипломат. - Большая часть развитых стран и стран глобального Севера также тихонечко стучится в наши двери. Это положительный сигнал".

Рябков подчеркнул, что в рамках текущего председательства России усилия будут сконцентрированы на развитии сотрудничества между странами-государствами БРИКС в сфере торговли, инвестиций, укрепления национальных валют. Особое внимание Москва уделит гармоничной интеграции новых стран-участниц в систему организации.

По словам замглавы МИД РФ, отдельное направление совместной работы международного союза будет посвящено инновациям в сфере искусственного интеллекта, выступающей одним из важнейших факторов влияния на мировую экономику и безопасность.