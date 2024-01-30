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В Совбезе РФ назвали ужасающими удары Киева по мирным гражданам РФ

Целенаправленные ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местам с мирными гражданами РФ ужасают и доказывают, что Киев не гнушается ничем, заявил в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

В России отреагировали на удары Киева по мирным гражданам РФ
© РИА Новости

"Нынешние украинские власти не гнушаются ничем. Недавние преступления Киева, когда по мирным жителям Донецка и Белгорода целенаправленно были нанесены ракетные удары, ужасают", - сказал он.

При этом Мухитов обратил внимание на то, как стойко переносят лишения жители обстреливаемых регионов России.

"Жителей Донбасса киевский неонацистский режим пытается уничтожить с 2014 года. Однако, несмотря на постоянные угрозы жизни, люди продолжают трудиться там и защищают свою землю, потому что это их Родина", - указал он.

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